Ljubljanska občina zaključila projekta v središču in na obrobju

Ljubljana, 8. novembra - Mestna občina Ljubljana je te dni zaključila investicijska projekta v središču prestolnice in na vzhodu občine. Novo podobo so tako dobile stopnice s Hradeckega ceste do Poti na Golovec, ki jih uporabljajo predvsem sprehajalci. V četrtni skupnosti Sostro pa je bila končana obnova dveh cestnih odsekov, Besnica-Vnajnarje in Besnica-Ravno Brdo.