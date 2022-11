Obnovljeni avtocestni nadvoz na Ljubečni pri Celju odprt za promet

Celje, 8. novembra - V Celju so v ponedeljek za promet odprli obnovljen avtocestni nadvoz na Ljubečni. Nadvoz, dolg 53 metrov in širok 8,5 metra, je bil zgrajen leta 1976 in je bil že v slabem stanju. Obnova je stala 657.000 evrov, od tega je celjska občina prispevala več kot 348.000 evrov, preostala sredstva pa je zagotovil Dars.