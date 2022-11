Golob z županskim kandidatom Gibanja Svoboda o kranjskem gospodarstvu

Kranj, 8. novembra - Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je danes srečal z lokalnimi iniciativnimi odbori Gibanja Svoboda v občinah Kranj, Kranjska Gora, Bled in Jesenice. V Kranju se je srečal s kandidatom za župana Srečkom Barbičem in poudaril, da Kranj potrebuje župana s posluhom za podjetništvo.