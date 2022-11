V novomeškem mestnem gozdu Portoval odprli rekreacijsko gozdno pot

Novo mesto, 8. novembra - V novomeškem mestnem gozdu Portoval so danes uradno odprli prenovljeno, približno dvokilometrsko utrjeno peščeno krožno rekreacijsko pot za pešce, kolesarje, sprehajalce in druge rekreativce. Naložba je skupaj z davkom Mestno občino Novo mesto stala 190.000 evrov. Pot so opremili s potrebno opremo, so na novomeški občini potrdili za STA.