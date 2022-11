Gospodarstvo zaradi energetske krize v tednu dni zaprosilo za 6,4 milijona evrov pomoči

Ljubljana, 8. novembra - Javna agencija Spirit Slovenija je v tednu dni od odprtja spletne aplikacije za dodelitev nepovratnih sredstev za strošek nakupa elektrike in zemeljskega plina za pomoč gospodarstvu prejela 162 vlog v skupni vrednosti 6,4 milijona evrov. V postopku priprave in oddaje je še 1440 vlog, za to pa je rezervirana okvirna višina 25,1 milijona evrov.