Na bolgarsko-turški meji ustrelili bolgarskega policista

Burgas, 8. novembra - Med patruljiranjem na meji s Turčijo je bil v ponedeljek zvečer ustreljen bolgarski policist, so danes sporočile bolgarske oblasti. Streli so odjeknili s turške strani meje, kjer je bila tedaj večja skupina ljudi, ki so skušali prečkati mejo z EU. Ankara je Sofiji zagotovila, da bo našla odgovorne in jih privedla pred sodišče.