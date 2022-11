V Galeriji P74 razstava dvojca Small but dangers

Ljubljana, 8. novembra - V Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo umetniškega dvojca Small but dangers, ki ga sestavljata Mateja Rojc in Simon Hudolin. Pod naslovom Odlomki, okruški in ostanki je razstava zasnovana okoli težko prepoznavnih fragmentov sveta - instalacije, kolaži, dela na papirju, ready made objekti, dela na platnu-, ki vztrajajo v prihodnost.