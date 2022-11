SDS Bobnarjevi očita zlorabo funkcije, ministrica vse očitke zavrača

pripravil Luka Tetičkovič

Ljubljana, 9. novembra - V ponedeljek bo DZ glasoval o interpelaciji ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Poslanci SDS, ki so jo vložili, ji očitajo zlorabo funkcije in opustitev dolžnostnega ravnanja pri spopadanju z nedovoljenimi migracijami in preiskavi zadeve Fotopub ter favoriziranje predsedniške kandidate Nataše Pirc Musar. Bobnarjeva očitke zavrača.