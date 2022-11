V Ilirski Bistrici ima župan Rojc tri izzivalce

Ilirska Bistrica, 15. novembra - Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc se poteguje za četrti mandat, in sicer s podporo skupine volivcev. Pred tremi leti je bil izključen iz stranke SD, a je ohranil podporo v občinskem svetu, saj so iz stranke izstopili tudi vsi njeni občinski svetniki. Njegovi tekmeci so Dušan Grbec (SDS), Andrej Černigoj (NSi) in Gregor Kovačič (s podporo volivcev).