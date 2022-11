Novogoriški vodovodi bodo brez povišanja cen insolventni

Nova Gorica, 8. novembra - Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica nekaj mesecev poziva župane in svetnike goriških občin, da čim prej obravnavajo predlagane cene iz elaboratov in jih potrdijo še pred občinskimi volitvami. Ukrep je nujno treba sprejeti v novembru, sicer bo družba zašla v insolventnost in kapitalsko neustreznost.