Predlog zakona o testiranju funkcionarjev na prepovedane droge še drugič v tem mandatu zaključil zakonodajno pot

Ljubljana, 8. novembra - Člani odbora DZ za zdravstvo so z 10 glasovi proti in petimi glasovi za zavrnili predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki so ga v zakonodajni postopek vložili v SDS. Po predlogu zakona bi se morali izbrani funkcionarji na prepovedane droge nenapovedano testirati vsaj enkrat na leto.