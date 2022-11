V Izoli se aktualni župan sooča s petimi protikandidati

Izola, 14. novembra - Aktualni izolski župan Danilo Markočič se po aferah, ki so odmevale tudi na državni ravni, podaja na volitve brez podpore političnih strank. Imel bo pet tekmecev: Mojco Mahajnc, Milana Bogatiča, Vasilija Žbogarja, Mitjo Kobala in Romino Kralj. V Šaredu in Baredih bo tudi referendum o ustanovitvi nove krajevne skupnosti.