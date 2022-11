Golob: Podpis pogodbe za alžirski plin prihodnji teden ob obisku v Alžiriji

Kranj, 8. novembra - Pogodba o triletni dobavi plina med veletrgovcem s plinom Geoplin in alžirskim energetskim velikanom v državni lasti Sonatrach bo podpisana prihodnji teden ob obisku ministra za infrastrukturo in ministrice za zunanje zadeve v Alžiriji, je danes napovedal premier Robert Golob. Pogodba je sicer v celoti usklajena in parafirana, je dodal.