V sklopu rokometnega EP za ženske razstava Ustvarjamo s srcem

Ljubljana, 8. novembra - V osrednjem atriju Mestne hiše Ljubljana so danes odprli razstavo Ustvarjamo s srcem, ki so jo organizatorji pripravili v sklopu rokometnega evropskega prvenstva za ženske, ki ga Slovenija skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo gosti med 4. in 20. novembrom. Razstava bo v osrednjem atriju na ogled od 8. do 17. novembra.