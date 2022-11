Zaradi del novembra in decembra več popolnih zapor ceste Podpeč-Brezovica

Ljubljana, 8. novembra - Zaradi gradnje novega železniškega nadvoza bo dva konca tedna v novembru in dva v decembru zaprta cesta Podpeč-Brezovica pri Notranjih Goricah. V času zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Brezovica-Vrhnika-Borovnica-Podpeč in obratno, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.