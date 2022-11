Slovenijo na WTM London uvrstili med top 10 trajnostnih in odgovornih destinacij

London, 8. novembra - Slovenski turizem v predstavitvi na borzi WTM London poudarja pomen odgovornega, vključujočega in spoštljivega turizma. Usmerjenost Slovenije v trajnostno delovanje so po besedah Karmen Novarlič iz STO prepoznali tudi vodilni odločevalci v potovalni industriji, ki so državo uvrstili med top 10 najbolj trajnostnih in odgovornih destinacij na svetu.