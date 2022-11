Sindikat pozval k pogajanjem za dvig plač in kolektivno pogodbo v gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 8. novembra - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije poziva delodajalce, naj pristopijo k pogajanjem za dvig plač in za kolektivno pogodbo dejavnosti, ki se izteče konec leta. "Dovolj je bilo kršitev delovne zakonodaje, dovolj je težkih pogojev dela in nizkih plač," so poudarili v sindikatu.