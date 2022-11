V Kamnici pri Mariboru razburjeni zaradi nove prometne ureditve

Maribor, 8. novembra - Prebivalci mariborske krajevne skupnosti Kamnica so razburjeni zaradi najnovejše prometne ureditve, v okviru katere so občinske službe pred dnevi na sicer enosmerni cesti za motorni promet zarisali črte z označbami za dvosmerni kolesarski promet. Ob tem so tudi zožili pločnik.