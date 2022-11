V Kinodvoru prikazali Šterkov dokumentarni portret služenja vojaškega roka v JLA

Ljubljana, 8. novembra - V Kinodvoru so v ponedeljek premierno prikazali dokumentarni film Septembrska klasa, v katerem je režiser in scenarist Igor Šterk prepletel osem protagonistov, ki so leta 1987 na otoku Vis služili vojaški rok v takratni JLA. V slovensko-hrvaško-srbski koprodukciji so obudili mestoma tudi nasprotujoče si spomine na enoletno bivanje na otoku.