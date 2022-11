Lokalne volitve: Letošnja volilna kampanja za zdaj relativno mirna

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 13. novembra - Predvolilna kampanja pred lokalnimi volitvami za zdaj mineva brez večjih afer in spopadov. Relativno mirno je celo v tradicionalno vročem Mariboru. Vseeno bodo tudi te volitve po oceni strokovnjakinje Simone Kukovič pomembne za vse stranke. Na njih namreč izmerijo, koliko so notranje konsolidirane in kako močno in razvejano mrežo imajo, pravi.