Celje, 8. novembra - Neznanci so danes ponoči poskušali z eksplozivnim sredstvom razstreliti parkomat na celjski železniški postaji, so sporočili iz policije. Zapisali so, da so po eksploziji, ki se je zgodila okoli 1.20 zjutraj, neznanci z območja pobegnili, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.