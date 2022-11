Italija ladji Rise Above dovolila izkrcanje 89 migrantov

Rim, 8. novembra - Ladja Rise Above nemške organizacije Mission Lifeline z 89 migranti na krovu je vplula v pristanišče mesta Reggio Calabria, so danes sporočile Italijanske oblasti. Ker so pri reševanju migrantov sodelovale tudi enote italijanske obalne straže, so se v pristanišču lahko izkrcali vsi ljudje na krovu ladje.