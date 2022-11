Republikanci prepričani v današnje volilne zmage, demokrati ne popuščajo

piše dopisnik STA iz ZDA robi Poredoš

Atlanta, 8. novembra - Republikanci se na današnje kongresne in druge volitve sredi predsedniškega mandata podajajo samozavestno, prepričani, da bodo prevzeli kongresno večino. A demokratski kandidati se ne predajajo in poudarjajo, da bo za izid odločilno to, kateremu taboru bo uspelo na volišča pripeljati več svojih volivcev.