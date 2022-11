Sobočani z glasovanjem po Facebooku premestili drsališče

Murska Sobota, 8. novembra - Prebivalci Murske Sobote so z glasovanjem na Facebooku spremenili odločitev občinske uprave, da tako kot lani drsališče postavi v Slovensko ulico. Na občini so se za anketo na družbenem omrežju odločili, potem ko so se stanovalci osrednje Slovenske ulice zaradi hrupa uprli postavitvi drsališča na lanskem mestu.