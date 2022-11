Vreme: Pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah

Ljubljana, 8. novembra - Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, predvsem na jugozahodu se bo oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na zahodu in v osrednjih krajih pretežno oblačno, več jasnine bo na severu in vzhodu Slovenije, kjer bo ponekod jutro megleno. V hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 6 do 11, najvišje dnevne od 13 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek dopoldne bo dež od severozahoda zajel vso Slovenijo in zvečer večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo suho, več sonca bo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad Atlantikom in Skandinavijo je območje nizkega zračnega tlaka z vremenskimi frontami. Naši kraji so v območju visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka v višinah nekoliko toplejši in sprva še suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo v krajih severno in vzhodno od nas še precej sončno, drugod bo prevladovalo oblačno vreme.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom vzpodbuden.