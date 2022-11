Občina Škofja Loka zgradila vodovod in rekonstruirala cesto skozi Gorajte

Škofja Loka, 8. novembra - Občina Škofja Loka je zaključila projekt izgradnje vodovoda in ureditve lokalne ceste skozi Gorajte. Gradbena dela, ki so brez davka na dodano vrednost stala skoraj 1,4 milijona evrov, je izvajala Gorenjska gradbena družba. Začela so se 1. marca, danes dopoldan pa bodo cesto skozi Gorajte uradno odprli.