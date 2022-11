Real Madrid doživel prvi poraz v španski ligi, Barcelona nova vodilna

Madrid, 7. novembra - Nogometaši Raya Vallecana so v zadnji tekmi 13. kroga španske lige premagali madridski Real s 3:2 in s tem poskrbeli, da v ligi ni več neporaženih ekip. Obenem to pomeni zamenjavo na vrhu, saj je zdaj prva Barcelona, ki ima dve točki prednosti pred Madridčani.