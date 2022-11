Županske volitve: Kandidati v Ljubljani bi posodobili javni potniški promet

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 12. novembra - Kandidatke in kandidati za župana Mestne občine Ljubljana napovedujejo posodobitev javnega potniškega prometa, mnenja o participativnem proračunu pa so deljena. Za STA so pojasnili še, kako odprti bi bili za predloge občanov, našteli področja, ki potrebujejo več občinskih sredstev ter navedli ukrepe za reševanje prometnih zamaškov.