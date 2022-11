Policija bo DZ posredovala predloge možnih ukrepov za izboljšanje varnosti

Ljubljana, 7. novembra - Vodje poslanskih skupin so na današnjem delovnem posvetu za zaprtimi vrati razpravljali tudi o zagotavljanju varnosti v DZ in njegovi okolici. Na pogovoru so večkrat izpostavili pomen spoštljivega govora, policija pa bo DZ posredovala tudi predloge možnih ukrepov za izboljšanje varnosti, je za STA pojasnila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.