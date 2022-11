Ministrica Ajanović Hovnik na spoznavnem srečanju regionalnih stičišč nevladnih organizacij

Ljubljana, 7. novembra - Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je skupaj s strokovno ekipo ministrstva danes sestala s predstavnicami in predstavniki regionalnih stičišč nevladnih organizacij. Med drugim so spregovorili tudi o razvoju, rasti in krepitvi sektorja nevladnih organizacij in njegovem pomenu pri delovanju na lokalni ravni.