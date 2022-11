Županske volitve: Koprski kandidati za zagotovitev oskrbe z vodo in razbremenitev prometnic

pripravil Bojan Kralj

Koper, 11. novembra - V Kopru so županski kandidati enotni, da je nujno zagotoviti oskrbo z vodo in razbremeniti ceste ob vhodu v pristanišče ter proti meji s Hrvaško, a odloča država. Za STA so odgovarjali na vprašanja, kaj bi najprej naredili po izvolitvi, katerim infrastrukturnim projektom bi dali prednost in kako vidijo ravnovesje med razvojem mesta in pristanišča.