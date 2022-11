Na posvetu za zgodnje odkrivanje sladkornih bolnikov

Ljubljana, 7. novembra - Na današnjem posvetu zveze društev diabetikov pred svetovnim dnevom sladkorne bolezni, 14. novembrom, so poudarili pomen zgodnjega odkrivanja bolnikov in njihove zgodnje obravnave s sodobnimi zdravili, ki so zelo učinkovita. Poleg tega si je treba prizadevati, da bo bolezen urejena, k čemur lahko veliko pripomore bolnik sam, so dodali.