Vozniki na Celjskem krepko prekoračili hitrost, med njimi tudi začetnika

Celje, 7. novembra - Celjski policisti so v nedeljo na avtocesti A1 izven Celja, kjer je hitrost vožnje omejena na 130 kilometrov na uro, izmerili prekoračitev največje dovoljene hitrosti vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil s kar 232 kilometri na uro. Ker gre za voznika začetnika, so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje.