Konec tedna bo na cesti med Gorenjsko in Cerkljanskim zaradi del zaprt odsek Trebija-Sovodenj

Cerkno, 7. novembra - Konec tedna bo v okviru sanacije brežine in rekonstrukcije ceste zaradi asfaltiranja na državni cesti med Gorenjsko in Cerkljanskim popolnoma zaprt odsek Trebija-Sovodenj. Za osebna vozila bo v tem času potekal obvoz preko Idrije, za tovorna vozila pa preko Logatca, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo.