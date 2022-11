V New Yorku prihodnje leto sejem fotografije

New York, 9. novembra - New York bo prihodnje leto gostil nov sejem sodobne umetnosti Photofairs, ki bo namenjen fotografskim in digitalnim delom. Potekal bo med 8. in 10. septembrom 2023 v centru Javits na Manhattnu. Na njem bo približno 80 do 100 razstavljavcev, potekal pa bo skupaj s sejmom Armory Show, ki ga pripravljajo na isti lokaciji.