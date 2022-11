Ekonomsko-socialni svet pripravlja strategijo razvoja Obalno-kraške regije

Koper, 7. novembra - V Kopru se je na svoji tretji seji zbral Ekonomsko-socialni svet Obalno-kraške regije, ki so ga letos obudili po desetletju nedejavnosti. Predstavniki osmih občin, podpornega okolja za podjetništvo, univerze, delodajalcev in sindikatov poskušajo oblikovati dolgoročne smernice razvoja regije, so povedali na novinarski konferenci.