V Ukrajini novi ruski napadi, prispeli sistemi zračne obrambe

Kijev/Moskva, 7. novembra - Ukrajinske oblasti so danes poročale o ruskih napadih v regijah Zaporožje in Sumi, ki so terjali najmanj dve smrtni žrtvi in uničili več objektov civilne infrastrukture. Prav tako so sporočile, da so od zahodnih zaveznic prejele več sistemov zračne obrambe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.