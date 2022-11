V vrstah civilne družbe izrazili podporo javni RTVS

Ljubljana, 7. novembra - V Inštitutu 8. marec so na današnji novinarski konferenci z več gosti predstavili različne poglede podpore javni Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Kot so izpostavili, za RTVS stoji veliko posameznikov in veliko organizacij, po oceni katerih bo prihajajoči referendum odločilnega pomena, v kakšni državi želimo živeti.