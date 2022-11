Poplave v Dominikanski republiki terjale najmanj šest življenj

Santo Domingo, 7. novembra - V Dominikanski republiki so poplave, ki so jih konec minulega tedna povzročile obilne padavine, opustošile državo in doslej terjale najmanj šest življenj. Čeprav so meteorologi pričakovali obsežno deževje, jih je moč nalivov presenetila, zaradi slabih drenažnih sistemov pa se je voda hitro kopičila in ulice mest spremenila v hudournike.