Pri Pragerskem prekoračil dovoljeno hitrost za več kot 50 kilometrov na uro

Maribor, 7. novembra - Policisti so v petek dopoldne na glavni cesti izven naselja Pragersko ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na kraju, kjer je hitrost vožnje omejena s prometnim znakom na 70 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 128 kilometrov na uro. Grozi mu globa in 18 kazenskih točk, so danes sporočili v Policijske uprave Maribor.