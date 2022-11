Županske volitve: V Krškem v ospredju izzivi zaradi morebitne gradnje drugega jedrskega bloka

pripravil Rasto Božič

Krško, 10. novembra - V Mestni občini Krško se po napovedi odhoda župana Mirana Stanka za položaj poteguje šest kandidatov. Vsi pogojno podpirajo morebitno gradnjo drugega jedrskega bloka v Krškem in od tega pričakujejo razvojne učinke. Za STA so navedli še prve tri naloge v primeru izvolitve in kako bi se lotili urejanja številnih področij romske problematike.