Država začela izplačevanje covidnih dodatkov za dijake in študente prostovoljce

Ljubljana, 7. novembra - Država je naposled začela izplačevanje covidnih dodatkov za dijake in študente prostovoljce, ki so med epidemijo covida-19 delali v javnih zavodih, je na izjavi za medije povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved. Do zamika je prišlo, ker so si v zavodih zakon tolmačili po svoje, izpostavljena sta bila oba klinična centra.