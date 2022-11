ACH Volley v ligi prvakov ne želi biti statist

Ljubljana, 7. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja bodo v sredo začeli nastope v ligi prvakov, v kateri ne želijo biti le statisti. V prvem krogu bodo gostovali v Perugii, pri prvem favoritu skupine E, v kateri so poleg Italijanov in Ljubljančanov še turška Ziraat Bankasi Ankara in nemški Düren, in tudi eden glavnih favoritov za končno zmago.