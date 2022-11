Na Kitajskem največ okužb z novim koronavirusom v zadnjih šestih mesecih

Peking, 7. novembra - Na Kitajskem so danes zabeležili več kot 5600 novih primerov okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število okužb v zadnjih šestih mesecih. Zaradi porasta okužb so oblasti ponekod v Pekingu odredile zaprtje šol, nekatera podjetja pa so svoje delavce pozvala, naj začasno delajo od doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.