V Ljubljani odkrili obeležje Kranjski hranilnici

Ljubljana, 7. novembra - Pred stavbo v Ljubljani, ki tvori severni del parlamentarnega poslopja in ki jo je leta 1880 zgradila Kranjska hranilnica, so danes odkrili obeležje tej prvi denarni ustanovi na Slovenskem. Današnji slavnostni govorci so izpostavili pomembnost takratnega in današnjega sodelovanja finančnega sektorja in kulture.