Občina Kočevje nadaljuje z urejanjem Rudniškega jezera

Kočevje, 7. novembra - Občina Kočevje po pridobljenem gradbenem dovoljenju nadaljuje z urejanjem Kočevskega jezera, ki je vse bolj priljubljena točka Kočevcev in drugih. Do konca novembra nameravajo ob jezeru urediti dodatne lesene površine za sprehajanje, druženje in kopanje v jezeru.