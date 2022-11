V Skei ogorčeni nad odzivom delodajalcev, da se ne nameravajo pogajati

Ljubljana, 7. novembra - Potem ko je Sindikat kovinske in elektroindustrije (Skei) Slovenije konec septembra na delodajalce naslovil zahteve za dvig osnovnih plač in izplačilo draginjskega dodatka, je danes sporočil, da so od delodajalcev prejeli odgovor, da se v letošnjem letu ne nameravajo pogajati. V Skei zdaj napovedujejo okrepitev aktivnosti med članstvom.