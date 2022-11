V Abitantih so dobili vodovod

Koper, 7. novembra - Nekoč že opuščena vas v osrčju Istre Abitanti je od letos priključena na javni vodovod. Maloštevilne odjemalce so nanj priključili poleti, novo pridobitev pa sta v nedeljo pozdravila koprski župan in direktor vodooskrbnega podjetja, so sporočili s koprske občine. Ta je v izgradnjo 1700 metrov dolgega vodovoda do vasi vložila 190.000 evrov.