Indijsko vrhovno sodišče potrdilo kvote za revne

New Delhi, 7. novembra - Indijsko vrhovno sodišče je danes potrdilo veljavnost zakona, ki omogoča, da je deset odstotkov mest na univerzah in vladnih služb rezerviranih za revnejše prebivalce. Kritiki zakonu iz leta 2019 očitajo, da spodkopava trenutno ureditev na področju kvot, ki so namenjene pripadnikom nižjih kast. Te v dodatne kvote niso posebej vključene.