Nemška industrijska proizvodnja septembra navzgor

Berlin, 7. novembra - Obseg industrijske proizvodnje se je po avgustovskem 1,2-odstotnem padcu septembra na mesečni ravni povečal za 0,6 odstotka. Podatki so presenetili analitike, ki so napovedovali 0,2-odstotno rast. Na letni ravni se je industrijska proizvodnja okrepila za 2,6 odstotka, so sporočili z nemškega statističnega urada.